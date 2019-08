Vorarlberg: Im Sicherungsseil verfangen - Verletzter bei Holzarbeiten

Weil der von ihm gefällte Baum nicht wie geplant fiel, verletzte sich ein 61-Jähriger am Freitag in Lustenau schwer.

Am Freitag, den 23.08.2019, gegen 15:20 Uhr war ein 61-jähriger Mann aus Höchst mit Holzarbeiten in Lustenau beschäftigt. Dabei stellte er eine Leiter an einen Baum, um diesen in etwa fünf Metern Höhe abzusägen. Er sicherte sich mit Gurten und Seilen selbst ab.