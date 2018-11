Vorarlberg: Im Handballderby geht es mehr als nur um die Ehre

Diesen Samstag um 19 Uhr steigt das 27. WHA-Derby zwischen SSV Dornbirn/Schoren gegen den HC Feldkirch.

Nach dem bisherigen Saisonverlauf liegt die Favoritenrolle auf Feldkircher Seite.

Feldkirch liegt bei Punktegleichheit aufgrund einer schlechteren Tordifferenz einen Tabellenplatz hinter dem SSV. Die Montfortstädterinnen konnten speziell am Saisonbeginn überzeugen und haben zudem mit Laura Seipelt die Führende in der Torschützinnenliste in ihren Reihen. Zuletzt mussten sie aber gegen die starken Vereine von MGA Fivers und Hypo NÖ jeweils beide Punkte abgeben.

Dornbirn hingegen hatte einen nicht optimalen Start, konnte aber zumindest die letzten vier Spiele gegen schwächere Mannschaften punkten. Ein direkter Vergleich ist daher nur schwer möglich. Ein Derby kann bekanntlich kaum an Zahlen festgemacht werden.

„Ich sehe Feldkirch klar in der Favoritenrolle. Die haben eine sehr starke Mannschaft, welche nach meinem Wissen sehr kampfbetont und hart auftritt. In der Zeitstrafenrangliste nehmen sie auf jeden Fall unangefochten den ersten Rang ein. Auch die bisherigen Saisonergebnisse sprechen für Feldkirch. Natürlich hoffen wir, dass wir auch gegen Feldkirch punkten können. Das Potenzial hätte meine Mannschaft. Ob wir schon so weit sind, werden wir auf dem Spielfeld sehen“, so die Trainerin Ausra Fridrikas.

Unterstützung durch das Heimpublikum Die SSV Spielmacherin Johanna Rauch geht von einem knappen Spiel aus und fügt hinzu: „Jedes Derby ist ein Highlight in der Saison und hat seine eigenen Gesetzte. Wir freuen uns schon darauf und werden Alles geben, um die zwei Punkte in Dornbirn zu behalten. Wir hoffen auf die starke Unterstützung unseres Heimpublikums, denn es werden Kleinigkeiten entscheiden und ein Derby will man natürlich unbedingt gewinnen.“

Auch die U18 ist heiß aufs Derby Gegen St. Pölten ging in dieser Saison das erste U18-Spiel aufgrund einer nicht optimalen Mannschaftsleistung verloren. Die Dornbirner Girls freuen sich auf das Kräftemessen gegen den Lokalrivalen aus Feldkirch und hoffen, dass bis dahin die Verletztenliste etwas kleiner wird. Die U18 spielt um 17 Uhr.

Details WHA:

SSV Dornbirn Schoren – HC Feldkirch, 19 Uhr, Dornbirn, Messhalle 2