Vorarlberg im Derby-Fieber: Altach gegen Lustenau

Das Ländle-Derby elektrisiert Fußball-Vorarlberg. Bereits seit vergangener Woche sind alle Tickets für das Duell zwischen dem SCR Altach und Austria Lustenau in der CASHPOINT Arena vergriffen.

Fußballvorarlberg ist im Derbyfieber: 8.500 Tickets wurden für das Duell zwischen dem SCR Altach und Austria Lustenau abgesetzt.

Auf den Tribünen ist die Cashpoint-Arena am Samstag aller Voraussicht nach in Altacher Hand, auf dem Platz verspricht das Duell zwischen dem SCR Altach und der Austria jede Menge Spannung. Der Aufsteiger aus Lustenau hat mit sieben Zählern aus den ersten vier Bundesligarunden einen sehr passablen Saisonstart hingelegt und geht mit drei Punkten Vorsprung ins Ländle-Derby.

Gewachsene Rivalität

Insgesamt 31 Mal sind sich der SCR Altach und Austria Lustenau in den vergangenen 25 Jahren gegenübergestanden. In der Bundesliga kreuzen beide Vereine nun zum ersten Mal die Klingen. Mit 12 Siegen führt der SCRA die direkte Bilanz mit dem großen Rivalen knapp an – neunmal trennte man sich unentschieden, zehnmal gingen die „Grün-Weißen“ als Sieger vom Platz.

Gewachsen ist die Rivalität zwischen Altach und Lustenau vor allem in den Jahren zwischen 2009 und 2014, als beide Klubs in der 2. Liga um den ersehnten Bundesliga-Aufstieg konkurrierten, ehe die Rheindörfler 2014 die Rückkehr ins Oberhaus feiern durfte.

Ein Spiel für die Ewigkeit

Und auch beim ersten Bundesliga-Aufstieg des SCR Altach 2006 war Austria Lustenau ein erbitterter Konkurrent. Am 19. Mai 2006 kam es schließlich in der vorletzten Zweitligarunde zum direkten Aufeinandertreffen im Schnabelholz. Altach dominierte klar und kam schließlich in der 75. Minute durch Harry Unverdorben zum umjubelten Siegtreffer, der eine knappe viertel Stunde später den erstmaligen Bundesligaaufstieg bedeutete. Bis heute sehen viele Altach-Fans diese Partie als die bedeutendste der Vereinshistorie.

Ein kühler Kopf im heißen Fight

Ein Derby bedeutet Emotionen, Kampf und Leidenschaft. Nichtsdestotrotz machte SCRA-Coach Miroslav Klose klar, dass am Ende auch ein kühler Kopf über Sieg oder Niederlage entscheiden wird: „Es ist meine Aufgabe als Trainer, die Emotionen der Jungs zu kanalisieren und darauf zu achten, dass sich diese für uns vor allem positiv auswirken.“

Verzichten muss er Stand jetzt wohl nur auf Dominik Reiter (gesperrt), Sandi Krizman (Rekonvaleszent) und wohl auch Felix Strauss, der nach seiner Sprunggelenksverletzung zwar wieder teilweise im Training steht, für einen Einsatz aber noch nicht fit genug ist.

Austria will "hellwach sein"

Die Vorfreunde ist auch in Lustenau groß: "Wir wissen, dass die Fans sich auch auf tolles Derby freuen. Vor ausverkauftem Haus zu spielen, ist noch einmal ein ganz besonderes Highlight. Wir wollen im Derby von Beginn an jenes Gesicht zeigen, dass uns gegen Hartberg drei Punkte gebracht hat. Wir dürfen auf keinen Fall nachlässig in die Partie gehen, sondern müssen sofort hellwach sein. Dann ist alles möglich", so Trainer Markus Mader.

Kadertechnisch können Markus Mader und sein Trainerteam auf alle Spieler zurückgreifen, lediglich Daniel Tiefenbach befindet sich noch im Aufbautraining nach seiner schweren Kreuzbandverletzung.

Infos für alle Altach-Fans

Gemeinsam mit den Fanclubs veranstaltet der SCR Altach ab 12:00 Uhr einen Fantreffpunkt im Riedle mit anschließendem Marsch ins Stadion. Ab 14:45 Uhr wird gemeinsam zum Stadion marschiert. Für Verpflegung vor Ort ist gesorgt.

Anreise mit Öffis

Die Anreise und Abreise zum Stadion und wieder nach Hause ist in allen Öffentlichen Verkehrsmitteln (des VVV) kostenlos. Voraussetzung ist das Mitführen eines gültigen Tagestickets oder einer Dauerkarte für die CASHPOINT Arena.

Stadion ab 15 Uhr geöffnet

Das Stadion ist bereits ab 15:00 Uhr für Zuschauer geöffnet. Außerdem wird ein zusätzlicher Eingang neben den Haupteingängen geschaffen, welcher von Tageskarten-Besitzern genutzt werden kann .

After-Match-Party

Nach dem Derby lässt der SCR Altach den Samstagabend auf der Festplatzterrasse hinter der Osttribüne ausklingen. "Moose Crossing" sorgt für den passenden Sound.

Infos für alle Austria-Fans

Die Derby-Party für die Austria Lustenau beginnt bereits am Samstag, um 12:00 Uhr, im Reichshofstadion. Im Glashaus gibt es Getränke und eine Grillerei, ehe dann gegen 15:45 Uhr die Shuttle-Busse nach Altach starten. Die Bustickets sind beim Treffpunkt oder vorab im Büro erhältlich. Für alle, die kein Ticket fürs Match ergattern konnten, gibt es ab 17:00 Uhr die Live-Übertragung direkt im Glashaus im Reichshofstadion.