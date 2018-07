Vorarlberg: „Ich kann das nur jedem abraten“

Wie gefährlich ist der neue DIY-Tattoo-Trend? W&W sprach mit Tätowierer Mike Geringer und Raphael (23) aus Fußach, der sein eigenes Kunstwerk bereut.

Ein neuer, gefährlicher Trend, der unter die Haut geht. In einer Zeit, in der man sich sogar eine Tätowier-Maschine im Internet ersteigern kann, versuchen sich immer mehr „blutige“ Anfänger – und das ist gefährlich: Mike vom Tattoostudio „Herzblut“ in Dornbirn klärt über die „Do It Yourself“-Tattoos auf.