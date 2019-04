Vorarlberg: Hunderte Teilnehmer bei Sonntagsdemo in Hard

Am Sonntagvormittag versammelten sich erneut Menschen, um sich für ein menschliches Fremden- und Asylsystem einzusetzen. Veranstaltungsort war dieses Mal die Marktgemeinde Hard. Wie die Inititive "uns reicht's" mitteilt nahmen etwa 800 Menschen teil.

Die Schauspielerin Iris Biatel-Lerbscher erzählte von der Vielfalt Hards und der damit verbunden Geschichte. In ihrer Rede gestaltete sie außerdem eine Vision davon, was ein gutes gemeinsames Leben ausmacht. Sie appellierte für Miteinander, frei von Ausgrenzung. Adrian Biatel-Lerbscher las einen Text über das Leben des afghanischen Jugendlichen Assadullah, der nach Österreich gebracht wurde.

“Jetzt haben wir sie hier”

Die Harderin Eva Hammerer versetzte sich in die Lage von geflüchteten Menschen und so enthielt ihr Text folgende Stelle: “Jetzt haben wir sie hier, diese Menschen, die ertragen mussten, was wir kaum ertragen uns vorzustellen. Sie konfrontieren uns hier in unserer heilen Welt mit ihrem unerträglichen Leid. Eine mögliche, auch verständliche, Reaktion, ist sich zu distanzieren, diese Vorstellung, dieses Mitfühlen, nicht mehr zuzulassen. Sich zu schützen, vor diesen unerträglichen Bildern. Eine zweite, zu verhindern, dass noch mehr solche Menschen hierher zu uns in unsere heile Welt kommen. Ich bin froh, dass ihr mich dazu gebracht habt, mich ein weiteres Mal in die Situation dieser Menschen zu versetzen. Mit zu fühlen. Ihr gebt mir einen neuen starken Motivationsschub, mich für eine gerechte, friedliche Welt einzusetzen.”