Vorarlberg: Hund überfahren und getötet

Am Freitag gegen 08.30 Uhr wurde der Hund einer 29-Jährigen überfahren, als diese mit ihrem angeleinten Tier in Dornbirn die Straße querte. Der Hund wurde schwer verletzt und verstarb später beim Tierarzt.

Die Hundebesitzerin ging an der Rohrbach-Straße entlang und wollte diese auf dem Zebrastreifen in Richtung Kirche Rohrbach queren. Ein schwarzer SUV hielt an, damit sie queren konnte. Ihr Hund, ein grau-weißer Bolonka Zwetna, lief angeleint hinter ihr. Als der SUV wieder anfuhr hatte die 29-Jährige zwar die Straße überquert, ihr Hund jedoch noch nicht. Das Tier wurde folglich vom Auto erfasst. Der unbekannte Lenker des SUV setzte sein Fahrt ohne anzuhalten weiter fort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.