Vorarlberg: Hütte in Sonntag in Vollbrand

Aus bislang unbekannter Ursache geriet die Untere Hutla Alpe in Sonntag in Vollbrand - zwei Gebäude des Komplexes wurden zerstört.

Am Dienstag gegen 21 Uhr brach aus bisher unbekannter Ursache im Bereich des Stallgebäudes auf der Alpe Hutla in Sonntag-Buchboden ein Feuer aus. Der dort anwesende Jäger verständigte die Feuerwehr. Aufgrund der langen Anfahrtsstrecke, standen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte der Stall sowie Teile des angrenzenden Wohngebäudes der Alpe bereits im Vollbrand. An den Objekten enstand ein Schaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren Thüringerberg, St Gerold, Blons, Raggal, Sonntag und Fontanella rückten mit insgesamt 15 Fahrzeugen und 120 Einsatzkräften zum Brandort aus. Ebenfalls je 2 Einsatzkräfte der Rettung Bludenz und Bergrettung Sonntag.