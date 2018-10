Vorarlberg: Hohenems bleibt familienfreundlich

Hohenems ist in Sachen Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit vorbildlich unterwegs: Landeshauptmann Markus Wallner überreichte der Stadt am vergangenen Donnerstagabend im „vorarlberg museum“ erneut das Zertifikat des Landesprogramms „familieplus“.

Mit ihren Angeboten in Bildung, Elternberatung, Kinderbetreuung und der Bürgerbeteiligung konnte Hohenems die Auditoren überzeugen. „Bereits mehr als 40 Prozent der Vorarlberger Bevölkerung leben in ‚familieplus‘-Gemeinden. Die Unterstützung von Familien in Vorarlberg ist entscheidend für eine qualitätsvolle Zukunft unseres Landes“, betonte auch Landeshauptmann Markus Wallner.