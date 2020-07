Vorarlberg: Hofer modernisiert Filiale in Hard

An der Hofer-Filiale in der Rauhholzstraße in Hard wird derzeit fleißig gewerkelt: Der Standort wird modernisiert. VOL.AT war vor Ort.

Auf dem Gelände der Hofer-Filiale in der Harder Rauhholzstraße wurden vor kurzem Bauabsperrungen aufgestellt. Die Arbeiten sind bereits im Gange. Ein Baugerüst wurde aufgestellt und auch ein Bagger ist bereits vor Ort.

Umbau bei laufendem Betrieb

Der Umbau erfolgt bei laufendem Betrieb. Es kann also trotz der Sanierungsarbeiten weiter wie gewohnt eingekauft werden. Welche Neuerungen es genau geben wird, wird vorab noch nicht verraten. Weitere Details zum Umbau der Filiale soll es aber zeitnah zur Fertigstellung geben.