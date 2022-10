Vorarlberg: Herdplatte sorgt für Feuerwehreinsatz in Bregenz

Vergessene Gegenstände auf der Herdplatte sorgten am Montagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz in Bregenz.

In Bregenz kam es am Montag gegen 15.20 Uhr in einer Wohnung in der Achgasse zu einer Brandentwicklung. Eine alarmierte Polizeistreife konnte vor Ort, noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, den Brand am Herd mit einem Feuerlöscher löschen. In der Wohnung befand sich eine 23-jährige Mutter mit ihrem 1-jährigen Kind, welche sich zum Schlafen hingelegt hatten. Grund für den Brand waren abgelegte Gegenstände auf der Herdoberfläche. Eine Herdplatte war angelassen worden.