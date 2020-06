Vorarlberg hält seine Volksabstimmungs-Gesetze für verfassungskonform

Das Land Vorarlberg hält seine gesetzlichen Grundlagen für Volksabstimmungen für verfassungskonform.

Das hat Legistik-Landesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) in einem Schreiben an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) betont. Dieser ist derzeit mit einer Prüfung der landesgesetzlichen Grundlagen Vorarlbergs für Volksabstimmungen beschäftigt.

"Derzeit kann in Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung durch das Gemeindevolk eine verbindliche Entscheidung getroffen werden, ohne dass die Gemeindevertretung bzw. das an sich zuständige Gemeindeorgan daran inhaltlich mitwirken kann", hat der VfGH bereits festgestellt. In den Augen der Verfassungsrichter verstößt das gegen das auch für die Gemeinde geltende repräsentativ-demokratische System der Bundesverfassung.