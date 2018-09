Vorarlberg: Häftling irrtümlich zu früh entlassen

Weil sich eine Richterin bei der Berechnung der verbüßten Haftzeit verrechnete, wurde ein verurteilter Einbrecher 14 Tage zu früh enthaftet.

Die Strafrichterin ging während der gestrigen Hauptverhandlung am Landesgericht Feldkirch irrtümlich davon aus, dass seit der Verhaftung des Serben am 5. Februar 2018 bereits neun und nicht erst sieben Monate vergangen sind. Die Richterin ordnete am Donnerstag schriftlich an, dass der Häftling sofort aus dem Gefängnis zu entlassen sei.