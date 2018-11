Vorarlberg: Grüne und NEOS reagieren wütend auf Kanzler-Vorwurf

Landesrat Johannes Rauch findet es "schäbig" wie Bundeskanzler Sebastian Kurz mit Kritik zu Abschiebefällen in Vorarlberg umgeht.

Bundeskanzler Sebastian Kurz reagierte ungewöhnlich scharf auf Kritik , die nach dem missglückten Abschiebeversuch einer Familie aus Sulzberg gegenüber der schwarz-blauen Asylpolitik geäußert wurde. Demnach seien die Vollzugsbehörden in Vorarlberg für die Entscheidung verantwortlich, Vater und Sohn getrennt won der schwangeren Mutter abzuschieben.

Landesrat Johannes Rauch reagiert auf diese Aussagen empört, der Bundeskanzler könne offensichtlich schwer mit gerechtfertigter Kritik umgehen. „Es dürfte auch dem Kanzler bekannt sein, dass hier erstens Bundesgesetze vollzogen werden und zweitens die Behördenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter weisungsgebunden sind”, so der Landesvorsitzende der Grünen in Vorarlberg.

Die Vollzugspraxis bei Einvernahmen im Asylverfahren und bei Abschiebungen sei vom Innenministerium und damit von der Bundesregierung vorgegeben. “Auch das dürfte dem Kanzler bewusst sein”, so Rauch. Diese Voragaben seien seit Amtsantritt der aktuellen Bundesregierung nocheinmal verschärft worden.

“Schäbiges Verhalten”

Johannes Rauch: “Es ist also ziemlich schäbig, sich als Politiker und noch dazu als Kanzler nach völlig berechtigter Kritik an unmenschlichen Abschiebepraktiken an der Beamtenschaft abzuputzen.“