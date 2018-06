Vorarlberg: Großeinsatz bei Brand in Koblacher Gebäudekomplex

Koblach - In der Nacht auf Freitag brach in Koblach in einem Gebäudekomplex, in dem sich mehrere Firmen und auch Wohnungen befinden, ein Feuer aus.

Zwei Personen aus dem Obergeschoss konnten unverletzt evakuiert werden und die Feuerwehren Koblach, Götzis, Mäder und Klaus konnten mit 15 Fahrzeugen und 130 Mann den Brand löschen und ein Übergreifen auf das restliche Gebäude verhindern.