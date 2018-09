Vorarlberg: Große Ehre für einen großen Musiker

Sänger und Komponist George Nussbaumer erhält den Dr.-Toni-und-Rosa-Russ-Preis und -Ring 2018.

George Nussbaumer ist jedem im Land ein Begriff, nicht erst seit seinem großen internationalen Auftritt. 1996 trat der heute 55-Jährige beim Eurovision Song Contest in Oslo auf, als er mit dem Dialektlied „Weil’s dr guat got“ den zehnten Platz belegte.

“Herausragendes Engagement”

Am Montagabend wurde George Nussbaumer im Festspielhaus in Bregenz mit dem 49. „Dr.-Toni-und-Rosa-Russ-Preis und -Ring“ geehrt. Dieser wird jedes Jahr von den bisherigen Preisträgern, den Herausgebern und der VN-Redaktion an Vorarlberger Persönlichkeiten verliehen, die dem Land und seinen Menschen wertvolle Dienste geleistet haben und leisten.