Vorarlberg: Großeinsatz - Schopf-Brand greift auf Haus über

Am Montagmittag geriet ein Schopf in Vollbrand - das Feuer griff auf das Wohnhaus über.

Am Montagvormittag geriet ein Gartenschopf aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen bereits auf ein Haus in der Nähe übergegriffen - der Dachstuhl stand in Brand. Um 14 Uhr konnte noch kein "Brand aus" gegeben werden.