Vorarlberg: Graffiti-Sprayer in Frastanz festgenommen

Ein 19-jähriger Graffiti-Sprayer wurde am Mittwoch in Frastanz auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Am Mittwoch, 26. Oktober 2022, um 22.07 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Frastanz davon in Kenntnis gesetzt, dass sich in der Autobahnunterführung in Frastanz in Richtung Göfis ein "Graffiti-Sprayer" befinden würde. Dieser trage eine schwarze Maske und sei gerade mit dem Aufsprühen der Graffitis beschäftigt.