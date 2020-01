Vorarlberg: "Götzis bewegt" startet in Wahlkampf

Am Dienstag stellte "Götzis bewegt - SPÖ Götzis und freie Bürger" das Team für die Gemeinderatswahl im März vor.

"Ich freue mich sehr, dass so viele engagierte Bürger bei uns ihre Anliegen für Götzis einbringen. Es ist uns damit gemeinsam gelungen, ein motiviertes, ideenreiches Team zusammenzustellen, das die besten, zukunftsorientierten Inhalte für unsere schöne Heimat einbringen", so Listenerster Christian Vögel, der auch als Bürgermeisterkandidat antritt, in einer Aussendung.