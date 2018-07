Vorarlberg: Gleisbaumaschine RU 800 im Einsatz in Bregenz

Bregenz - Über 800 Meter ist die "RU 800" lang und ist im Sinne von Gleisarbeiten ein Tausendsassa. Schließlich ersetzt sie Gleisanlagen und den Schotter in ein und demselben Arbeitsschritt.

Am Dienstagmittag arbeitete sich die enorme Maschine von der Haltestelle Riedenburg beständig in Richtung Bregenz. Die beeindruckende Länge von 800 Metern erklärt sich allein schon dadurch, dass sie das Arbeitsmaterial geladen haben muss. Allein vor dem eigentlichen Zug schiebt sie 20 Waggons mit Schwellen vor sich her. Diese, insgesamt an die 3.500, werden per Kran ins Herzstück der eigentlichen “RU 800” gebracht.