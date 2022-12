Vorarlberg gewährt Eigenmittelersatz-Darlehen

Das Land Vorarlberg gewährt im Rahmen seiner überarbeiteten Wohnbauförderung ein zinsfreies Eigenmittelersatz-Darlehen in der Höhe von bis zu 25.000 Euro über 20 Jahre.

Ökologisches Bauen wird belohnt

Unter dem Titel Wohnbauförderung sind für 2023 155 Mio. Euro im Landesbudget veranschlagt. Neben der Vereinfachung der Fördersysteme im Neubau habe man speziell auf die Steuerungsfunktion für ökologisches Bauen geachtet. Anders als in der Vergangenheit gelten die von der Landesregierung am Dienstag einstimmig beschlossenen Richtlinien nur für ein Jahr anstatt wie üblich für zwei Jahre. "Wegen der momentan unsicheren Marktentwicklung - insbesondere aufgrund von steigenden Energiekosten und Inflation - sind wir vorsichtig und wollen auch flexibler bleiben", sagte Wallner.

Rechenbeispiele

1,25 Prozent Fixzins für 35 Jahre

25.000 Euro zinsfreier Kredit

Baukosten-Obergrenze erhöht

Wie Tittler ausführte, wurden im öffentlichen Wohnbau die Baukosten-Obergrenzen nach oben geschraubt, Obergrenzen bestehen aber weiterhin. "Wir wollen mit den Gemeinden in den Dialog treten, wie öffentlicher Wohnbau wieder angekurbelt werden kann", sagte der Landesrat. In der Wohnhaussanierung sollen 2023 27 Mio. Euro an Förderung ausgeschüttet werden. Wallner und Tittler unterstrichen außerdem die Aufstockung der Wohnbeihilfe um zehn Millionen auf 39 Millionen Euro. In der Wohnbeihilferichtlinie für 2023 wurde die Obergrenze des anzurechnenden Wohnungsaufwands erhöht. Die Wohnbeihilferichtlinie war vor wenigen Monaten angepasst worden, zur erneuten Änderung sagte Tittler: "Wir haben versucht, auf die Entwicklungen der vergangenen Monate zu reagieren."