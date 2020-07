Vorarlberg: Getzner entwickelt Boden für Fitnessstudios

Ein Züricher Fitnessstudio hat seit Anfang 2020 den neuartigen Boden von Getzner Werkstoffe GmbH in Gebrauch.

Aufschlagende Gewichte und Hanteln sowie Lärm können in Fitnessstudios zu echten Geduldsproben werden. Das Bürser Unternehmen Getzner Werkstoffe GmbH entwickelte genau dafür den elastischen Hightech-Werkstoff g-fit Schock Absorb.

Die Reebok CrossFit Box in Zürich, eine der bekanntesten und mitgliederstärksten der Schweiz, hat ihren 220 Quadratmeter großen Freihantelbereich nachträglich mit dem Hightech-Elastomer g-fit Shock Absorb von Getzner Werkstoffe ausgestattet. Innerhalb weniger Stunden sei der nachträgliche Einbau erledigt gewesen, erklärt Eric Diaw, Miteigentümer von Reebok Crossfit Zürich in einer Aussendung.

Schutz vor Lärm und Erschütterungen

Die Reebok CrossFit Box in Zürich befindet sich zwar im Keller eines Industriequartiers, fallengelassene Gewichte verursachen aber trotzdem Lärm, der in den darüberliegenden Geschossen als Schall zu hören ist. Auf der Suche nach einer effizienten Alternative sei man dann auf das Produkt aus Vorarlberg gestoßen. "Die speziellen Matten reduzieren die Übertragung von Körperschall auf angrenzende Wohnbereiche und bieten so einen effizienten Schutz vor Lärm und Erschütterungen", sagt Helmut Bertsch, Projektleiter von Getzner.