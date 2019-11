Vorarlberg: "Gerettetes" Haus für Preis nominiert

Das 600 Jahre alte Bauerhaus "obd'r Lech", welches abgerissen werden sollte, ist für den "österreichischen Bauherrenpreis" nominiert.

Ein eingesunkener Keller und auseinanderklaffende Wände - in so schlechtem Zustand war das rund 600 Jahre alte Bauernhaus in Lech noch vor wenigen Jahren. Grund für die Erhaltung ist der außergewöhnliche Deckenbau aus dem Jahr 1393, wie Architekt Matthias Hein gegenüber dem ORF Vorarlberg angab.