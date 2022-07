Ein Pkw geriet in Nüziders in Brand.

Vorarlberg: Geparktes Fahrzeug geriet in Nüziders in Brand

Am Samstagnachmittag geriet ein Pkw in Nüziders in Brand.

Laut ersten Informationen bemerkte ein Wanderer am Samstag, 16. Juli 2022 kurz nach 14.30 Uhr, eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum eines auf dem Wanderparkplatz in Nüziders/Laz geparkten Pkw und verständigte die Feuerwehr.

Die daraufhin mit 2 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften ausgerückte freiwillige Feuerwehr Nüziders öffnete die Motorhaube und konnte die Rauchentwicklung rasch bekämpfen. Als mögliche Ursache der Rauchentwicklung kommt ein technisches Gebrechen in Betracht. Neben der Feuerwehr war die Polizei Bludenz mit 2 Beamten im Einsatz.