Vorarlberg: Gemeindeinformatik soll Schadenersatzansprüche prüfen

Die Gemeindeinformatik GmbH in Dornbirn soll nach einem durch einen Betrug einer Mitarbeiterin erlittenen Schaden von über drei Mio. Euro auch Schadenersatzansprüche gegen zwei ehemalige Geschäftsführer prüfen.

So lauten zwei von mehreren Empfehlungen des Rechnungshofs (RH), der die GmbH unter die Lupe nahm. Bestehende Regressansprüche seien weiterzuverfolgen.

2,4 Millionen Euro abgezweigt

Die langjährige Angestellte zweigte zwischen 1997 und 2018 fast 700.000 Euro in bar ab, rund 2,4 Mio. Euro landeten per Online-Banking auf ihrem Privatkonto. Die Frau wurde am Landesgericht Feldkirch vor knapp einem Jahr nicht rechtskräftig zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und zur Wiedergutmachung des Schadens verurteilt. Als die Hausbank der Gemeindeinformatik GmbH im Jänner 2019 auf Unregelmäßigkeiten gestoßen war, waren Ermittlungen eingeleitet und die Frau fristlos entlassen worden.