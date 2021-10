Am Mittwochabend wurden die Einsatzkräfte zu einem Großbrand in Lustenau gerufen.

Großbrand in Lustenau: Gebäude ging in Flammen auf

Am Mittwochabend geriet ein landwirtschaftliches Gebäude in Lustenau in Vollbrand.

Am Mittwochabend wurden die Einsatzkräfte über einen Brand in einem Lustenauer Holzstadel informiert. Zwei Personen waren gerade mit Heupress-Arbeiten beschäftigt, als sie plötzlich eine Stichflamme zwischen einem im Häuschen abgestellten Traktor und der Heupressmaschine bemerkten.

Das Feuer griff schnell auf den Traktor über. Beim Eintreffen der Polizeibeamten stand bereits der gesamte Stadel in Vollbrand. Die sofort eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis Donnerstagvormittag an.

Hoher Sachschaden

Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Landeskriminalamts dürfte eine Überhitzung der Antriebsmechanik der Heupresse in Verbindung mit Staub und Heu die Ursache für die Brandentwicklung gewesen sein. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf knapp 140.000 Euro.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Lustenau und Dornbirn mit 15 Fahrzeugen und über 90 Mann, ein Rettungswagen mit sieben Sanitätern, vier Streifen der Bundespolizei mit insgesamt neun Beamten sowie ein Beamter der Sicherheitswache Lustenau.