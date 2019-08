Vorarlberg - Gaslager-Erweiterung: Anrainer sorgen sich

Der Flüssiggas-Anbieter Primagaz will sein Lager erweitern - bei den Anrainer sorgt das für Bedenken.

Die Firma Primagaz plant die Erweiterung des Gaslagers in Frastanz. Wie der ORF Vorarlberg berichtet, sind die Anrainer um ihre Sicherheit besorgt, da das Betriebsgelände nur durch einen Drahtzaun von einem Grundstück getrennt. Weiters würden die Gasflaschen direkt an diesem Zaun gelagert werden. Die Anrainer fürchten auch um die Entwertung der eigenen Grundstücke, das diese in der Sicherheitszone liegen.