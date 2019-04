Vorarlberg: Frontalzusammenstoß in Sulzberg - Zwei Verletzte

Am Dienstagmittag kam es auf der Sulzbergstraße zu einem Frontalzusammenstoß. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Am Dienstag Mittag, gegen 11:50 Uhr, kam es auf der Sulzbergerstraße (L 21) zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos. Ein 19-jähriger Mann aus Sulzberg war mit seinem Pkw von der Parzelle Fahl kommend bergwärts in Richtung Sulzberg unterwegs. Auf Höhe der Parzelle Hompmann (StrKm 2,1) kam der junge Fahrzeuglenker in der dortigen langgezogenen Rechtskurve über die Fahrbahnmitte auf die Gegenverkehrsspur.