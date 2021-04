Vorarlberg: Frontalcrash vor Bregenzer Citytunnel

Am Sonntagmittag kam es in Bregenz zu einem Unfall - drei Personen wurden verletzt.

Am Sonntagvormittag fuhr eine 27-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem Fahrzeug auf der Rheinstraße (L202) in Bregenz in Richtung Hard und ordnete sich auf der linken Abbiegespur zur Auffahrt in den Citytunnel ein. Aufgrund der Ampelregelung musste sie an der Haltelinie warten. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 24-jähriger Pkw-Lenker mit seinem 18-jährigen Bruder als Beifahrer auf der L202 von Hard kommend in Richtung Bregenz Stadtmitte.