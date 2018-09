Vorarlberg: Fries baut neue Lagerhalle in Sulz

Mit einem symbolischen Spatenstich hat die Unternehmensgruppe FRIES mit dem Bau der Lagerhalle in Sulz gestartet.

Die Fries Kunststofftechnik GmbH in Sulz baut mit der Lagerhalle in zwei Bauabschnitten ihren Firmensitz aus. Durch das jährliche Umsatzwachstum in der Firmengruppe von durchschnittlich 6% in den letzten Jahren werden zusätzliche Lagerkapazitäten notwendig.