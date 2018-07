Vorarlberg: Freund zu Unrecht als Vergewaltiger angezeigt

Geldstrafe und bedingte Haftstrafe für unbescholtene 17-Jährige, die den Vater ihres Kindes verleumdet hat.

Wahrheitswidrig hat die 17-jährige Anzeigerin heuer am 16. und 17. April vor der Polizei behauptet, ihr Freund habe ihr am 31. Dezember 2016 ein Messer vorgehalten, sie so zu vaginalem Geschlechtsverkehr gezwungen und damit vergewaltigt. Zudem habe er sie seit dem Beginn der Liebesbeziehung ab September 2016 immer wieder geschlagen. Des Weiteren habe der junge Afghane am 16. April 2018 die gemeinsame drei Wochen alte Tochter geschüttelt.