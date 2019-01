Vorarlberg: Frau an die Brust gegriffen

Der bislang unbescholtene Angeklagte belästigte nach Ansicht des Richters im Oberland eine 27-Jährige sexuell.

Wegen des Vergehens der sexuellen Belästigung wurde der unbescholtene Angeklagte am Landesgericht Feldkirch zu einer teilbedingten Geldstrafe von 400 Euro (100 Tagessätze zu je vier Euro) verurteilt. Davon beträgt der unbedingte, dem Gericht zu bezahlende Teil 100 Euro. 300 Euro wurden dem Arbeiter für eine Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen.

Volle Berufung

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Angeklagte meldete volle Berufung an, wegen Schuld, Nichtigkeit und Strafe, die Staatsanwaltschaft Feldkirch Strafberufung. Nun wird in zweiter Instanz am Innsbrucker Oberlandesgericht (OLG) entschieden werden. Die Höchststrafen für sexuelle Beläs­tigung betragen sechs Monate Haft oder 360 Tagessätze.