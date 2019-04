Vorarlberg: Frastanzer Bürgermeister bereitet seinen Rücktritt vor

Fast auf den Tag genau 15 Jahre nach seiner Wahl zum Bürgermeister der Marktgemeinde Frastanz am 14. April 2004 stellte Mag. Eugen Gabriel am vergangenen Freitag seine Funktion als Obmann der Frastanzer Volkspartei zur Verfügung.

Mag. Eugen Gabriel ist im Alter von 31 Jahren der Liste „ÖVP und Parteifreie“ von Bgm Harald Ludescher beigetreten. Seit 1985 gehörte der studierte Germanist und Mittelschulprofessor für Deutsch und Geografie der Gemeindevertretung an. Ab 1997 war Eugen Gabriel Mitglied des Gemeinderates und Vizebürgermeister. Am 14. April 2004 wurde er von der Gemeindevertretung einstimmig zum Nachfolger von Harald Ludescher zum Bürgermeister gewählt.

Nach 15 Jahren in diesem Amt – Eugen Gabriel feiert heuer zur Jahresmitte seinen 65. Geburtstag – will er es in jüngere Hände legen. Mit Walter Gohm wurde ein erfahrener Gemeindepolitiker und erfolgreicher Unternehmer gefunden, der bereit ist, dieses Amt zu übernehmen.