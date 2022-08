Vorarlberg: FPÖ fordert uneingeschränkten Erhalt der Cobra in Vorarlberg

Nach Einführung der neuen Polizei Einsatzgruppe SRK in allen Bundesländern gab es Gerüchte zu einer Kürzung der EKO Cobra Außenstellen (VOL.AT berichtete). Jetzt reagieren FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi und FPÖ-Polizeigewerkschafter Joachim Fitz.

"Wir brauchen in Vorarlberg nicht weniger, sondern wir brauchen mehr Sicherheit. Ein Ausdünnen der Polizeistrukturen kommt für uns daher zu keinem Zeitpunkt in Frage – das gilt sowohl für die Polizeiinspektionen als auch für die im Land eingerichteten Spezialeinheiten", so FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi sowie der freiheitliche Polizeigewerkschafter und AUF-Landesvorsitzende Joachim Fritz.

"Planspiele zum Schaden der Sicherheit in Vorarlberg sofort beenden"

"Erwarte mir unmissverständliche Botschaft in Richtung ÖVP-Innenministerium"

FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi fordert außerdem eine klare Reaktion von Seiten der Landesregierung. "Ich erwarte mir von der Landesregierung die unmissverständliche Botschaft in Richtung ÖVP-Innenministerium, dass eine Streichung der Cobra-Außenstelle in Feldkirch keinesfalls akzeptiert wird", nimmt Bitschi die Landesregierung in die Pflicht. Es reiche jedenfalls nicht, so Bitschi, in regelmäßigen Abständen medienwirksam eine Sicherheitsvereinbarung zwischen Bund und Land zu unterzeichnen, in der auf dem Papier irgendwelche Ziele festgeschrieben werden, die Realität dann aber immer nur Verschlechterungen und eine weitere Ausdünnung der regionalen Sicherheitsstrukturen im Land bringe. "Das muss die Landesregierung dem ÖVP-Innenminister in Wien endlich klarmachen."