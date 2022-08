Cobra in Vorarlberg vor dem Aus?

Nach der Einführung der neuen Polizei Einsatzgruppe SRK in allen Bundesländern gab es bereits erste Gerüchte zu einer Kürzung der EKO Cobra Außenstellen. Auch der Name der Außenstelle Feldkirch Gisingen fällt hierbei immer wieder. Wie ist der aktuelle Stand?

Immer wieder kursieren Gerüchte, dass im Innenministerium an einer Neustrukturierung und damit verbunden einer Auflösung gewisser Standorte für das EKO Cobra gearbeitet wird. Jüngst berichtete der Kurier über ein angebliches Projekt im Innenministerium mit dem Arbeitstitel "Synergien nutzen". Seit Wochen halte sich in Polizeikreisen hartnäckig das Gerücht, dass im Zuge der Neuorganisation die bisherigen Cobra Außenstellen in Klagenfurt, Salzburg und eben auch Feldkirch dieser Reform zum Opfer fallen könnten. Doch was ist dran an den Gerüchten?