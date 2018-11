Vorarlberg: Fohrenburger-Bier mit "European Beer Star" ausgezeichent

Für Kenner der Biere der Brauerei Fohrenburg ist die Auszeichnung wenig überraschend. Nun ist diese Einschätzung von einer internationalen Fach-Jury bestätigt worden: Mit der Silber-Medaille beim European Beer Star 2018 zählt der "Braumeister Weizenbock" der Brauerei Fohrenburg zu den besten Bieren der Welt.

“Beim European Beer Star kommt es auf das besondere, das authentische Bier an. Hier zu gewinnen ist ein wahrer Ritterschlag und der Beweis für gelebte Qualität und die Verwendung bester Rohstoffe. Eine Bestätigung für die hervorragende Arbeit des gesamten Brauerei-Teams. Einfach legendär”, erklärt Braumeister Andreas Rosa.

Dabei war es in diesem Jahr so schwierig wie nie zuvor, eine Medaille beim European Beer Star zu erringen. Denn mit 2.344 angemeldeten Bieren (+ 9% gegenüber 2017) aus 51 Ländern aller Kontinente verzeichnet der Verkostungswettbewerb den der Verband der Privaten Brauereien seit 2004 ausrichtet, eine neuerliche Rekordbeteiligung.

Aufwändige Blindverkostung

Entsprechend aufwändig war es für die 144-köpfige Jury des European Beer Star in einer zweitägigen Blindverkostung Anfang Oktober an der Brau-Akademie Doemens (Gräfelfing), die Gold-, Silber und Bronzemedaillen in den 65 Bierstilen europäischer Brau-Art zu ermitteln. Bewertet haben die Braumeister, Biersommeliers und ausgewiesenen Bierkennern aus 32 Ländern nach Kriterien, die auch jeder Konsument zur Beurteilung heranzieht: Optik, Schaum, Geruch, Geschmack und sortentypische Ausprägung.