Vorarlberg: Flucht vor der Polizei - BMW-Fahrer gesucht

Kurz nach Mitternacht am Sonntag in Bludenz widersetzte sich ein Pkw-Lenker einer Anhaltung durch die Polizei und überfuhr beinahe einen Polizisten.

Am Sonntag, den 28.07.2019, gegen 00.20 Uhr führte die Polizei Bludenz Verkehrskontrollen auf der Werdenbergerstraße (L190) Höhe Postplatz in Bludenz durch. Ein Pkw hielt aufgrund des Anhaltezeichen mehrere Meter vor dem Polizisten an, fuhr dann bis kurz vor den Polizisten und als er aufgefordert wurde zur Seite zu fahren, gab der Pkw-Lenker Gas und flüchtete zuerst in Richtung Bahnhofstraße und dann über die Bürserbrücke in Richtung Bürs.