Vorarlberg: Fischergondel in Bregenz geklaut - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Mittwochmittag bis Donnerstagmittag im Bootshafen „Fischerbach“ in Bregenz eine Fischergondel unbefugt in Betrieb genommen.

Der Täter hebelte zunächst mit einem Metallrohr den Festmacherring des Bootes aus der Hafenmauer und zerschnitt zwei Festmacherleinen. Anschließend startete er den Außenbordmotor und fuhr aus dem Hafen auf den offenen See. Da der Motor lediglich mit dem in diesem befindlichen Treibstoff (Restbenzin im Benzinschlauch) lief, dürfte er kurz nach Verlassen des Hafens seine Funktion eingestellt haben. Obwohl sich ein Paddel an Bord befand, ist es dem Täter aufgrund des kräftigen Südwindes offensichtlich nicht mehr gelungen, in den Hafen zurückzukehren.