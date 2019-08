Vorarlberg: Feuerwehreinsatz wegen angebrannter Semmeln

Anwohner eines Mehrparteienhauses in Götzis alarmierten aufgrund eines Alarm schlagenden Rauchmelders am Mittwoch Vormittag die Feuerwehr.

Am Mittwoch, den 07.08.2019, um 09.30 Uhr löste der Rauchmelder in der Wohnung eines Mehrparteienhauses im Römerweg in Götzis aus. Nachbarn bemerkten den Alarm und verständigten die RFL.