Akku-Brand: Eingeschlossene Person aus Wohnung gerettet

Am Freitagabend wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in der Bregenzer Rheinstraße gerufen.

Update Samstag 9 Uhr: Am Freitag, dem 02.09.2022, gegen 18 Uhr kam es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss in einem Mehrparteienhaus in der Rheinstraße in Bregenz zu einem Brandereignis.