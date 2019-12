Vorarlberg: 69-Jähriger mit Kran vom Ill-Ufer gerettet

Ein 69-Jähriger stürzte am Freitagmittag über die Üferböschung der Ill und fiel beinahe ins Wasser. Er verletze sich unbestimmten Grades am Kopf.

Der Pensionist war gegen 13.25 Uhr alleine mit seinem Rollator am Oberen Illrain in Richtung Klarenbrunnstraße unterwegs. Er beabsichtigte auszutreten und begab sich dafür an den Straßenrand. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte etwa sieben Meter über die Uferböschung in Richtung Ill.