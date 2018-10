Vorarlberg: Feuerwehr St. Gerold feiert mit großem Festumzug

Mit einem großen Festumzug setzte die Feuerwehr St. Gerold am Sonntagmittag den abschließenden Höhepunkt unter die dreitägige Festveranstaltung, die anlässlich des 90-jährigen Bestandjubiläums der Wehr von den engagierten Mitgliedern organisiert worden war.

Zum Festumzug waren viele befreundete Feuerwehren aufmarschiert. Mehrere Musikvereine sorgten für eine würdige musikalische Umrahmung. Blickfang waren außerdem die Feuerwehr-Oldtimerfahrzeuge, die dem Umzug eine besondere Note verliehen. Von der rundum perfekten Organisation der Großveranstaltung zeigte sich Landesrat Gantner bei seinem Besuch beeindruckt: “Die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer haben großartige Arbeit verrichtet. Ohne dieses enorme Engagement sind Veranstaltungen in dieser Größenordnung nicht erfolgreich durchführbar”.

Im Dienst für die Bevölkerung

In seinen Grußworten unterstrich der Sicherheitslandesrat die hohe Professionalität und Einsatzbereitschaft der engagierten Frauen und Männer in Vorarlbergs Feuerwehren. Damit für sie hinsichtlich Infrastruktur, Ausstattung und Ausrüstung beste Rahmenbedingungen gewährleistet sind, würden Land und Gemeinden kontinuierlich beachtliche Aufwendungen stemmen, führte Gantner aus: “Es geht um die Sicherheit für die Vorarlberger Bevölkerung und die darf nicht am Finanziellen scheitern”.