Vorarlberg: Feuerwehr Bregenz Vorkloster feiert 125-jähriges Bestehen

Am Samstag veranstaltete die Feuerwehr Bregenz Vorkloster ein Fest zum 125-jährigen Jubiläum.

In den ersten Jahren der Feuerwehr Bregenz Vorkloster wurden im Schnitt acht Einsätze pro Jahr verzeichnet. Mittlerweile besteht die Feuerwehr aus 68 Mitgliedern, einer eigenen Feuerwehrjugend und ist im vierten Feuerwehrhaus untergebracht – die Zahl der Einsatz liegt mittlerweile bei 137 pro Jahr.

“So viel Einsatz- und Leistungsbereitschaft, so großer Mut und eine so hohe Motivatin verdienen absolute Hochachtung”, sagte auch Sicherheitslandesrat Christian Gantner im Rahmen der Feierlichkeiten. Land und Gemeinden würden kontinuierlich große Aufwendungen tätigen, damit die Rahmenbedingungen hinsichtlich Infrastruktur, Ausstattung und Ausrüstung gewährleistet sind. “Sicherheit für die Vorarlberger Bevölkerung darf nicht am Finanziellen scheitern.” (red)