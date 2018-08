Vorarlberg: Feuer bei Loacker Recycling in Götzis

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in Götzis gerufen. Ein Abfallhaufen bei Loacker Recycling hatte Feuer gefangen.

Am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr kam es zu einem Brand in einer Schredderanlage bei Loacker Recycling in Götzis. Ersten Informationen zufolge hatte ein Abfallhaufen Feuer gefangen. Passanten, die in der Nähe des Firmengeländes spazieren gingen, bemerkten die starke Rauchentwicklung und alarmierten die Feuerwehr. Diese konnte das Feuer nach dem Eintreffen rasch unter Kontrolle bringen.