Vorarlberg: Feldkircherin von Hund gebissen - Polizei sucht Halter

Am Dienstag wurde eine Frau in Feldkirch von einem Hund in die Hüfte gebissen. Die Polizei sucht nach dem Hundehalter.

Gegen 18:30 Uhr ging eine 29-jährige Feldkircherin in der Schießstätte auf dem Ganahlsteg entlang. Auf dem Steg kam ihr ein unbekannter Mann mit zwei Hunden entgegen. Als die Hunde auf gleicher Höhe mit der Frau waren, biss ihr einer der Tiere in die Hüfte.

Der Hundehalter entschuldigte sich bei der Frau und fragte, ob sie verletzt wurde. Aufgrund des Schockmomentes verneinte die Frau und ging weiter. Wenig später suchte die Frau das Krankenhaus auf, wo die Bisswunde medizinisch versorgt wurde. Der etwa dreißig bis vierzig Jahre alte Hundebesitzer oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Feldkirch (Tel: 059133 - 8150) zu melden.