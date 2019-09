Vorarlberg: FC Dornbirn wieder in Runde zwei out

Die Rothosen verloren in der 2. Runde des ÖFB Cups beim Regionalliga Mitte Tabellenführer St. Anna am Aigen mit 0:2. Deniz Mujic verschoss einen Elfer.

Die letzten drei Jahre überstand der Zweitligist FC Mohren Dornbirn die zweite Hauptrunde im Uniqa ÖFB Cup nicht. Seit einem Jahrzehnt wartet man im Lager der Rothosen auf den Einzug österreichweit ins Achtelfinale. Diese Negativserie hielt auch im Südosten der Steiermark beim Regionalliga Mitte Tabellenführer St. Anna am Aigen an. Die Schützlinge von Trainer Markus Mader konnten nicht an die bärenstarke Leistung wie zuletzt in der Meisterschaft beim 3:0-Auswärtssieg in Floridsdorf anschließen. Bereits nach sechs Minuten traf das heimstarke St. Anna am Aigen mit einem Sonntagsschuss ins rechte Kreuzeck von Patrick Klamminger zur Führung.