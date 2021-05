Vorarlberg: Fahrzeugbrand in Lustenau

Am Montagmorgen geriet ein abgestelltes Fahrzeug in Brand.

Am Montag um 4.15 Uhr geriet in Lustenau ein in der Hagstraße abgestellter Pkw in Brand. Die Feuerwehr Lustenau konnte den Brand rasch löschen, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es konnte erhoben werden, dass der Pkw am Vorabend in einen Verkehrsunfall verwickelt war, abgeschleppt werden musste und an der Wohnadresse der Besitzerin abgestellt wurde. Kurz nach 04.00 Uhr wurden die Bewohner durch die Alarmanlage auf den Fahrzeugbrand aufmerksam und verständigten die Einsatzkräfte. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist vorerst noch unbekannt.