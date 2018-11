Vorarlberg: Fahrräder in Hohenems geklaut – Täter in U-Haft

Hohenems - Am Montag wurden in Hohenems zwei jugendliche Fahrraddiebe festgenommen.

Ein aufmerksamer Bürger beobachtete in der Nacht auf Montag wie sich zwei zunächst Unbekannte an Fahrrädern zu schaffen machten, die am Bahnhof Hohenems abgestellt waren. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Die beiden Täter brachen mit Gewalteinwirkung die Schlösser auf und flüchteten anschließend mit den Fahrrädern.