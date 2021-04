Vorarlberg: Fahrradsturz in Dornbirn - Zeugen gesucht

Nach einem Fahrradunfall in Dornbirn sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Freitag gegen 8.50 Uhr kam eine 43-jährige Frau in Dornbirn auf der Gechelbachgasse, Höhe Hausnummer 18 zu Sturz und zog sich dabei erhebliche Verletzungen im Gesicht zu. Passanten konnten die Frau kurz darauf auf einer Bank sitzend wahrnehmen und verständigten die Einsatzkräfte. Die Verletzte wurde anschließend mit der Rettung in LKH Dornbirn gebracht. Da sich die Frau an den Unfallhergang nicht erinnern kann, werden mögliche Zeugen des Unfalles gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dornbirn in Verbindung zu setzen.