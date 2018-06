Vorarlberg: Fahrradbrücke Birkenwiese eröffnet

Die neue Brücke für Radfahrer und Füßgänger über die Dornbirner Ache wurde am Montag feierlich eröffnet.

“Die Dornbirner Ache ist einerseits ein wichtiges Naherholungsgebiet, der Flus hat aber auch eine trennende Wirkung. Es ist deshalb wichtig, dass die Brücken und Stege die Stadtbezirke gut und nachhaltig verbinden”, so Bürgermeisterin Andrea Kaufmann.

“Sanierung wirtschaftlich nicht vertretbar”

Am Montag wurde die neue Radbrücke von Landesrat Johannes Rauch, Bürgermeisterin Andrea Kaufmann sowie Tiefbaustadtrat Gebhard Greber eröffnet. Der bestehende Fußgeher- und Radfahrersteg über die Dornbirner Ach wurde in den 1960er-Jahren errichtet und musste sowohl aus technischen als auch funktionalen Gründen erneuert werden. “Eine Sanierung der Brücke war wirtschaftlich nicht vertretbar. Zudem war es wichtig, die Verbindung über die Dornbirner Ache als Teil der Landesradroute zu verbreitern”, so Greber. Die Landesratroute verläuft nordwestseitig parallel zur ÖBB-Bahnlinie. 70 Prozent der Baukosten für die neue Brücke wurden vom Land übernommen. (red)