Vorarlberg: Fahrerflucht nach Unfall in Lustenau

Ein Mopedlenker wurde bei einem Unfall in Lustenau verletzt, der zweite Unfallbeteiligte flüchtete.

Am Freitag gegen 16.30 Uhr fuhr ein 30-jähriger Mann mit seinem Elektor-Scooter auf der Kaiser-Franz-Josef Straße in Lustenau in Richtung Zentrum. Auf Höhe der Kreuzung mit der Jahnstraße wollte er sich nach eigenen Angaben in der Mitte der Straße zum Linksabbiegen in die Jahnstraße einordnen. Dabei wurde er von einem bislang unbekannten PKW-Lenker überholt und von diesem mit dessen Fahrzeug touchiert.